BRDO KOD Balkan ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan ve Slovenya, düzensiz göçle birlikte mücadele etmek istiyor.

BRDO KOD Balkan ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan ve Slovenya, düzensiz göçle birlikte mücadele etmek istiyor.

Slovenya Başbakanı Robert Golob ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya'nın Kranja bölgesinde bir araya geldi.

Golob ve Plenkovic, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Slovenya Başbakanı Golob, burada yaptığı açıklamada, geçiş konumunda bulunan ülkesine giren düzensiz göçmenlerin arttığını kaydederek, Hırvatistan'ın Şengen ve Avro Bölgesi'ne dahil olmasının ülkesinin ulusal çıkarları arasında olduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin nihai varış noktasının İtalya olduğunu ifade eden Golob, "İtalya ile birlikte, üç ülke olarak, Bosna Hersek sınırından İtalya'ya kadar, düzensiz göç koridorlarını izlemenin bir yolunu arıyoruz." dedi.

Plenkovic ise, ülkesinin, Şengen Bölgesi'ndeki ülkeleri düzensiz göçten korumak için 6 bin 700 polis memuruna ve önemli anlamda teknolojik ekipmana sahip olduğuna işaret ederek, İtalya ve Slovenya ile "ortak polis işbirliği" üzerinde anlaşacaklarını ve böylece düzensiz göçle mücadele edebileceklerini ifade etti.

AB'nin Bosna Hersek'e ve diğer Batı Balkan ülkelerine genişletilmesi hususunda Slovenya ile aynı fikirde olduklarını kaydeden Plenkovic, ülkesi ile Slovenya'nın Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu olduğunda görüşlerinin bir olduğunu söyledi.

Golob ve Plenkovic ayrıca, iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirlikleri ve ekonomik ilişkiler üzerine konuştu.??????