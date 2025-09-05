Hırvatistan ve Slovenya'dan Savunma İşbirliği Bildirgesi

Hırvatistan, Slovenya ile savunma alanında işbirliğini daha da güçlendirmek için bildirge imzaladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de resmi temaslarda bulunan Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic, mevkidaşı Ivan Anusic ile bir araya geldi.

İki bakan, Silahlı Kuvvetler ve savunma sanayinin "daha iyi ve kaliteli çalışmasını" sağlamasını amaçlayan işbirliği bildirgesini imzaladı.

Anusic, iki dost ülke ve NATO müttefiki olarak Hırvatistan ve Slovenya'nın savunma sanayinin güçlendirilmesi için böyle bir adım attıklarını belirterek, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Hırvatistan'ın Ukrayna'ya asker gönderme konusunu da değerlendiren Anusic, "Hırvat askerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyoruz." diye konuştu.

Sajovic de iki ülkenin bölgede önemli rol oynadığını kaydetti.

Bu arada, Hırvatistan daha önce de bölgede Arnavutluk ve Kosova ile savunma alanında ortak işbirliği bildirgesi imzalamıştı.