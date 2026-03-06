Haberler

Hırvatistan, İsrail'in Zagreb Büyükelçisini Cumhurbaşkanlığına çağırdı

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'i, Hırvatistan ve İran ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle kabul edilemez buldu ve uyardı. Büyükelçiye, Hırvatistan'ın bağımsızlık ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koren'in, Hırvat medyasında "Hırvatistan, İran ile diplomatik ilişkilerini kesmeli" yönündeki söylemleri üzerine İsrail'in Zagreb Büyükelçisinin Cumhurbaşkanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçinin açıklamalarının kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, "Büyükelçiye, Hırvatistan'a zarar verebilecek her türlü açıklamadan kaçınması ricasında bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hırvatistan'ı temsilen akredite olan hiçbir büyükelçinin bulundukları ülkenin siyasi meselelerine karışmadığını, aynı tutumu Zagreb'de görevli büyükelçilerden de bekledikleri aktarıldı.

Hırvatistan'ın kendi kararlarını alabilen egemen bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail'in Zagreb Büyükelçisi, Hırvatistan ve İran ilişkilerine karışmaması yönünde uyarıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
