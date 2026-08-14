Hırvatistan'da Orman Yangını: 1500 Kişi Tahliye Edildi

Hırvatistan'ın sahil kenti Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgede 1500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Hırvatistan İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Omis yakınlarındaki Lokva Rogoznica'da başlayan orman yangınının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına doğru yayıldığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 150'den fazla itfaiye erinin katıldığı aktarılan açıklamada, Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerinin de yangın söndürme uçaklarını devreye soktuğu ifade edildi.

Açıklamada, yangının kısa sürede yerleşim yerlerine ilerlemesi sonucu 1500 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilirken, sabah saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Hırvatistan medyası ise Omis'teki yangında 36 kişinin sağlık müdahalesi için hastanelere kaldırıldığını, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de alevlerin yerleşim yeri yakınlarında oldukça kuvvetli olduğu, çok sayıda ev ve aracın yandığı görüldü.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in de gün içerisinde yangından etkilenen bölgeyi ziyaret edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA