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Hırvatistan'ın Brac Adası'nda başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

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ZAGREB, 14 Eylül (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Brac Adası'ndaki Milna kasabası yakınlarında orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, 12 Eylül 2026. Hırvatistan'ın Brac Adası'nda günlerdir süren orman yangını, pazar günü geç saatlerde köy ve turistik tesislerin yakınlarına ulaştı.

ZAGREB, 14 Eylül (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Brac Adası'ndaki Milna kasabası yakınlarında orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, 12 Eylül 2026.

Hırvatistan'ın Brac Adası'nda günlerdir süren orman yangını, pazar günü geç saatlerde köy ve turistik tesislerin yakınlarına ulaştı. Yerel medya, yangının yayılması üzerine 200'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Ivo Cagalj/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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