Hırvatistan, Vatandaşlarına Ortadoğu'ya Seyahat Etmeme Tavsiyesinde Bulundu

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına bölgeye seyahat etmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

ZAGREB, 3 Mart (Xinhua) -- Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Ortadoğu'da kötüleşen ve istikrarsızlaşan güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına bölgeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık pazartesi günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Hırvatistan vatandaşlarına azami dikkat gösterme çağrısı yaparak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve İsrail'e yönelik seyahatlerden kaçınma tavsiyesinde bulundu.

An itibarıyla bu ülkelerde bulunan Hırvatistan vatandaşlarınınsa güvenli ve kapalı mekanlarda kalmaları, hareketlerini kısıtlamaları, halka açık etkinliklerden uzak durmaları ve yerel makamlarca yayımlanan resmi talimat ve bildirimleri düzenli takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
