Hırvatistan'dan Arnavutluk'un AB Üyeliğine Destek

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliği için uzun süre beklediğini ve artık zamanın geldiğini düşündüğünü söyledi.

Radman, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Radman, Arnavutluk'un AB üyesi olmak için uzun süre beklediğini ve artık AB üyesi olmanın zamanı geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Bazı fasılların geçici olarak kapatılmasının, Arnavutluk'un AB üyeliği yönündeki stratejik hedefe ulaşma konusundaki sürekli kararlılığını teyit eden önemli bir an olduğunu belirten Radman, mevkidaşı Hoxha ile savunma alanındaki işbirliğini de ele aldıklarını, bu kapsamda Hırvatistan-Arnavutluk-Kosova üçlü ortaklığının yanı sıra polis işbirliği, göç yönetimi ve sınırların korunması konularını görüştüklerini aktardı.

Radman, "Hırvatistan ve Arnavutluk geleneksel olarak karşılıklı güven, ortak değerler ve NATO üyeliği çerçevesindeki güçlü ittifakımız üzerine inşa edilen yakın ve dostane ilişkiler geliştirmektedir." ifadelerini kullandı.

"Batı Balkanlar'da uzun vadeli barış ve istikrar ortak bir sorumluluktur"

Hoxha da ülkesinin Hırvatistan ile 2018'de ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdığını anımsattı.

Mevkidaşıyla bölgedeki durum ve gelişmelerle ilgili olarak ortak değerlendirmede bulunduklarını belirten Hoxha, "Batı Balkanlar'daki tüm ülkelerin, liyakat ve Avrupa standartlarının yerine getirilmesine dayanan Avrupa perspektifi, ortak Avrupa geleceğimiz için stratejik bir yatırımdır. Batı Balkanlar'da uzun vadeli barış ve istikrar sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda tarihi bir zorunluluk ve ortak bir sorumluluktur." dedi.

Hoxha, Radman ile Kosova ve Sırbistan arasındaki diyaloğun önemini de vurguladıklarını, diyaloğun ilişkilerin normalleşmesi için gerekli bir süreç olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA