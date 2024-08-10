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Hırvatistan'da Türk vatandaşı fidye karşılığında kaçırıldı

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Hırvatistan'da Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Afganistanlı bir çete tarafından fidye karşılığında kaçırıldığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen videoda Çolak'ın telefondan yardım istediği kişiden, "Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin Euro'yu gönderin. Vallahi öldürecekler beni." dediği, çetenin de parayı göndermezlerse öldüreceklerini söylediği duyuldu. olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, konunun yakından takip edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına ilişkin konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

DIŞİŞLERİ, "FİDYE" İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

"HIRVATİSTAN VE BOSNA-HERSEK MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Hırvatistan'da Türk vatandaşı fidye karşılığında kaçırıldı

Hırvatistan'da Türk vatandaşı fidye karşılığında kaçırıldı

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR"

Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.

"VALLAHİ ÖLDÜRECEKLER AĞABEY"

Öte yandan kaçırıldığı öne sürülen Muhammed Çolak'ın telefondan yardım istediği kişiyle yaptığı görüşmenin video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde Çolak telefonun diğer tarafındaki kişiye, "Sen niye para göndermiyorsun? Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin Euro'yu gönderin. 2 bini de gönderin. Vallahi öldürecekler ağabey." dediği duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Muhammed Çolak Sosyal Medya Hırvatistan Güvenlik Dış Politika Politika Dünya Güncel Haberler

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