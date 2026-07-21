Tuna Nehri'nde Su Seviyelerinin Düşmesiyle 90 Yıllık Gemi Enkazı Su Yüzüne Çıktı

ZAGREB, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın doğusundaki Opatovac yakınlarında, Tuna Nehri'nde yaklaşık 90 yıl önce battığı tahmin edilen yük gemisinin enkazı, nehirdeki su seviyelerinin rekor düzeyde azalmasıyla su yüzüne çıktı.

Belediye yetkilileri tarafından pazartesi günü açıklanan keşif, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Yetkililer geminin kimliğini belirlemek için enkazın fotoğraflarını internette paylaşarak bölge sakinlerinin, tarihçilerin ve konuyla ilgili bilgisi olanların desteklerine başvurdu.

Hırvat haber ajansı Hina'ya göre, Lovas Belediye Başkanı Lea Vidic, 1937 tarihli bir gazete haberinde geminin battığını gösteren bilgilerin yer aldığını söyledi.

Tuna Nehri'nin ülkenin doğusundaki kesimlerinde su seviyesi, hava sıcaklıkları nedeniyle görülmemiş düzeylere gerilemiş durumda. Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, geçen hafta Batina ölçüm istasyonunda eksi 108 santimetre ölçülen su seviyesinin kayıtlardaki en düşük seviyeye işaret ettiğini ve 2022 yılında kaydedilen eksi 84 santimetrelik rekoru 24 santimetreyle geride bıraktığını bildirdi.

Nehrin alışılmadık derecede düşük su seviyesi, başka tarihi kalıntıları da su yüzüne çıkarıyor. Yakın zamanda Batina yakınlarında 2. Dünya Savaşı dönemine ait patlamamış iki hava bombası bulunmuş ve polis tarafından güvenli şekilde imha edilmişti.

Kaynak: Xinhua