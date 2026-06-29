Hırvatistan Aşırı Sıcaklara Karşı Alarmda

ZAGREB, 29 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki meydanda şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışan insanlar, 28 Haziran 2026.

Hırvatistan, Rijeka ve Split'in kıyı bölgeleri için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı hava durumu uyarısı yayımladı.

Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, hafta sonu boyunca başkentteki halka açık yüzme havuzlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. (Fotoğraf: Ma Zhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua