Haberler

Hırvatistan'ın Split kentinde "sıcaklık rekoru" kırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'ın Split kentinde 39,4 dereceyle sıcaklık rekoru kırılırken, Ciovo Adası'nda yıldırım kaynaklı orman yangını çıktı. Sırbistan'da hava 40 dereceye ulaştı, Slovenya'da kırmızı alarm devam ediyor.

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'ın Split kentinde "sıcaklık rekoru" kayıtlara geçerken, ülkenin bazı kesimlerinde orman yangınları ve şiddetli yağışlar meydana geldi.

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsünden (DHMZ) yapılan açıklamaya göre, sahil kenti Split'te bugün kaydedilen 39,4 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Split'te en son 1950'de 38,6 dereceyle "en sıcak gün" kaydedilmişti.

"En sıcak günü" yaşayan Split yakınlarındaki Ciovo Adası'nda ise yıldırım isabet etmesi sonucu orman yangını meydana geldi.

Ulusal medya, Ada'da çıkan yangına helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiğini bildirdi.

Hırvatistan'ın Ston ve Orebic kentlerinde ise şiddetli yağışların etkili olduğu, yıldırım düşmelerinin yangınla sonuçlandığı kaydedildi.

Sırbistan'da da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı

Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Sırbistan Meteoroloji Kurumu, gök gürültüsü ve fırtına uyarısında bulundu.

Slovenya'da ise güneydoğu, orta ve güneybatı kesimlerindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesi güncelliğini korurken, ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Kur'an-ı Kerim okuduğu yerin ayrı bir önemi var
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti

Mahkeme, Trump'ın göreve gelir gelmez aldığı kararı iptal etti
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu

Araç sahipleri dikkat! Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek