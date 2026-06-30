Hırvatistan'ın Split kentinde "sıcaklık rekoru" kırıldı

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'ın Split kentinde "sıcaklık rekoru" kayıtlara geçerken, ülkenin bazı kesimlerinde orman yangınları ve şiddetli yağışlar meydana geldi.

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsünden (DHMZ) yapılan açıklamaya göre, sahil kenti Split'te bugün kaydedilen 39,4 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Split'te en son 1950'de 38,6 dereceyle "en sıcak gün" kaydedilmişti.

"En sıcak günü" yaşayan Split yakınlarındaki Ciovo Adası'nda ise yıldırım isabet etmesi sonucu orman yangını meydana geldi.

Ulusal medya, Ada'da çıkan yangına helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiğini bildirdi.

Hırvatistan'ın Ston ve Orebic kentlerinde ise şiddetli yağışların etkili olduğu, yıldırım düşmelerinin yangınla sonuçlandığı kaydedildi.

Sırbistan'da da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı

Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Sırbistan Meteoroloji Kurumu, gök gürültüsü ve fırtına uyarısında bulundu.

Slovenya'da ise güneydoğu, orta ve güneybatı kesimlerindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesi güncelliğini korurken, ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu.