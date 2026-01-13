Hırvatistan Başbakanı: Ukrayna'ya Asker Göndermeyeceğiz

Haberler

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini bir kez daha vurguladı ve ülkesinin şimdiye kadar olduğu gibi askeri yardım yapmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Grönland konusuyla ilgili görüşmeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

ZAGREB, 13 Ocak (Xinhua) -- Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini bir kez daha dile getirdi.

Plenkovic pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Hırvatistan'ın tutumu nettir. Silahlı kuvvetlerimizin Ukrayna topraklarına gönderilmesi söz konusu değildir. Bununla beraber şimdiye kadar yaptığımız gibi Ukrayna'ya başka yollarla yardım edeceğiz" dedi.

Ukrayna'ya 15 parti askeri yardım gönderdiklerini belirten Plenkovic, 2027 yılı bahar aylarında NATO dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına ev sahipliği yapacaklarını da ifade etti.

Grönland konusunda ise görüşmeler yapılması çağrısında bulunan Plenkovic, ABD'nin müttefiklerine saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Plenkovic, "Söylemek istediğim müttefiklerin birbirine saygı duyması gerektiğidir ve bu, ABD için de geçerlidir. Görüşmeler yoluyla bir çözüme ulaşılabileceğine eminim. Grönland, Danimarka'nın bir parçasıdır, bu nedenle bu durum ancak nitelikli diyalog yoluyla çözüme kavuşturulabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
