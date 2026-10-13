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Hırvat Rafale, 7500 kodu girilen Malta uçağına hava sahası dışına kadar eşlik etti

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Hırvat Rafale, transponderine uçak kaçırma kodu 7500 girilen Malta yolcu uçağını olası tehdit üzerine hava sahası dışına kadar izledi. Uçağın Almanya'ya güvenli iniş yaptığı, olayın telsiz arızasından kaynaklanan yanlış alarm olduğu belirtildi.

Hırvatistan'a ait Rafale savaş uçağı, "uçak kaçırma" kodu girilen ve "olası tehdit" olarak işaretlenen Malta'ya ait yolcu uçağının önünü keserek, uçağa ülkenin hava sahası dışına kadar eşlik etti.

Hırvatistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hava Polisliği (Air Policing) görevi kapsamında havalanan Hırvat Rafale savaş uçağının yerel saatle 11.02'de Korenica bölgesi üzerinde Malta'ya ait "Boeing" tipi yolcu uçağının önünü kestiği belirtildi.

Rafale'nin, uçağı görsel olarak tanımladığı ve uçakla telsiz bağlantısı kurduğu aktarılan açıklamada, savaş uçağının yerel saatle 11.18'de Rijeka ile Delnice arasındaki bölgede muharip hava devriyesi gerçekleştirerek, Malta uçağına Hırvatistan hava sahası dışına kadar eşlik ettiği kaydedildi.

Yolcu uçağının yerel saatle 11.20'de Slovenya hava sahasına girdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hava operasyonunun, NATO'nun İspanya'daki Torrejon Birleşik Hava Harekat Merkezinin (CAOC Torrejon) Hırvat Rafale savaş uçağının, söz konusu uçağı görsel olarak tanımlamak üzere önleme görevine kalkması emrinin ardından başlatıldığı bildirildi.

"Olası tehdit" olarak ilan edildi

Yunanistan- Almanya güzergahında uçan yolcu uçağının, Torrejon'daki merkez tarafından "olası tehdit" olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, İtalya'daki Komuta Raporlama Merkezinin (CRC) bilgilerine göre, uçağın transponder sisteminde uçak kaçırma anlamına gelen "7500" kodunun girili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, operasyon süresince Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Başbakan Yardımcısı ve Gaziler Bakanı Tomo Medved, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bojinovic, Başbakan Yardımcısı ve Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkovic'in Başbakan Andrej Plenkovic ve Hırvat Hava Kuvvetleri ile koordinasyon içinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu uçağın, Almanya'ya güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayın telsiz arızasından kaynaklanan yanlış alarm olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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