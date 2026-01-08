Haberler

İzmir'de perukla kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. saklandığı evde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ile Devriye Ekipler amirlikleri ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalarda V.S'nin (42) bir evde saklandığını bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, evden perukla kamufle olarak çıkıp kaçmaya çalışan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında V.S'nin, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberler.com
