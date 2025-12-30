Konya'daki hırsızlık şüphelisi Aksaray'da yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hırsızlık yapan zanlı Aksaray'da gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Kulu'da 22 Aralık tarihinde iş yerinden, bir kurumdan ve evden hırsızlık yaptığını tespit ettikleri Ö.T'nin Aksaray'da bir otelde konakladığını belirledi.

Kaldığı otelde gözaltına alınan Ö.T, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlının çantasında yapılan aramada 3 adet bilezik, 27 bin 550 avro, 8 bin 235 Türk Lirası ile çaldığı otomobile ait anahtar ele geçirildi.

Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.