İnegöl'de kaçan hırsızlık ve adam yaralama şüphelisi yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık ve adam yaralama suçundan aranan Suriye uyruklu Muhammed D. (49), takip sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü motorize ekibi, bisikletiyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed D.'ye şüphe üzerine kimlik sorgusu yapmak üzere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik Muhammed D.'nin hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hakkında arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı