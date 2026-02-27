Haberler

İnegöl'de kaçan hırsızlık ve adam yaralama şüphelisi yakalandı

İnegöl'de kaçan hırsızlık ve adam yaralama şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir Suriye uyruklu kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak motorize ekip tarafından yakalandı. Şahsın hırsızlık ve adam yaralama suçlarından arama kaydı bulunduğu belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık ve adam yaralama suçundan aranan Suriye uyruklu Muhammed D. (49), takip sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü motorize ekibi, bisikletiyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed D.'ye şüphe üzerine kimlik sorgusu yapmak üzere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik Muhammed D.'nin hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hakkında arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü

Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum