Haberler

Çorum'da 10 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Zanlıların evlerden altın, silah ve çeşitli eşyalar çaldığı belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Çayyaka köyünde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen çalışmada, kış aylarında kent merkezinde yaşayan kişilere ait 10 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların evlerden 33 gram altın, 3 çeyrek altın, 5 tabanca, 8 av tüfeği, çok sayıda mermi ile ev eşyası çaldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek

Bahçeli'nin kulisleri hareketlendiren sözlerinin ardından ilk görüşme
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor