Elazığ'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Elazığ'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.K. saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şüpheli A.K.'nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
