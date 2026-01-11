Elazığ'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ'da hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şüpheli A.K.'nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.