Kayseri'de hırsızlıktan yaklaşık 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 11 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (32) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel