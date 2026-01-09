Haberler

Kayseri'de hırsızlıktan yaklaşık 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
