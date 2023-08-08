Hırsızlar suçüstü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.K. ile M.C. suçüstü yakalandı. Ayrıca İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde oto hırsızlığı yapan A.A ve U.F de gözaltına alındı. Şüphelilerden çeşitli hırsızlık malzemeleri ve 1 çalıntı kamyonet ele geçirildi.