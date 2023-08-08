Hırsızlar suçüstü yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.K. ile M.C. suçüstü yakalandı. Ayrıca İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde oto hırsızlığı yapan A.A ve U.F de gözaltına alındı. Şüphelilerden çeşitli hırsızlık malzemeleri ve 1 çalıntı kamyonet ele geçirildi.
Hırsızlar suçüstü yakalandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.K. ile M.C. suçüstü yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden oksijen tüpleri, seyyar elektrik kablosu, spiral, çekiç, balyoz, kerpeten, murç, demir çerçeve, demir korkuluk ve demir kapı ele geçirildi.
İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde de oto hırsızlığı yapan A.A ve U.F yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 çalıntı kamyonet ele geçirildi.