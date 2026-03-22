Adana'daki hırsızlığın zanlısının Osmaniye'de dolapta saklanırken yakalanması kamerada

Adana'da bir evden 100 bin liralık hırsızlık yapan zanlı, Osmaniye'deki bir evde dolapta gizlenirken yakalandı. Polisin ortak çalışmasıyla tespit edilen zanlının 83 suç kaydı bulunuyor.

Adana'daki bir evden 19 Mart'ta 3 yüzük, 15 çeyrek, 5 tam ve 6 gram altın ile 100 bin lira çalındı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla Y.U'nun (34) hırsızlığı gerçekleştirdiğini ve olayın ardından Osmaniye'ye kaçtığını belirledi.

Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışmayla şüphelinin akrabalarına ait evde bulunduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasındaki ahşap dolapta saklanırken buldu.

Hırsızlık olaylarından 83 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlı, işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
