Hırsafa Yaylası'nda Büyüleyici Gün Batımı Manzarası

Hırsafa Yaylası'nda Büyüleyici Gün Batımı Manzarası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Hırsafa Yaylası, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla doğa severleri kendine hayran bırakıyor. Yapay gölü ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken yayla, son yıllarda popüler bir uğrak noktası haline geldi.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Hırsafa Yaylası'nda gün batımında oluşan manzara drone ile görüntülendi.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, bünyesindeki yapay gölle de dikkati çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen yaylanın bulutlarla oluşan manzarası ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Hırsafa Yaylası'nın doğal güzelliği gün batımındaki manzarasıyla daha da öne çıkıyor. Güneşin dağların ardında yavaşça kaybolduğu anlar ilgiyle izlenirken doğa fotoğrafçıları için de güzel kareler sunuyor.

Yöreye özgü lezzetler ve geleneksel yöntemlerle yapılan evler de yaylanın kültürel zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği Hırsafa Yaylası yaz mevsiminde gün batımındaki manzarasıyla hafızalarda iz bırakıyor.

Kaynak: AA / Tolga Karakurum - Güncel
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.