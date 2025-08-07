Hiroşima'da Atom Bombası Saldırısının 80. Yılı Anıldı

Hiroşima'da Atom Bombası Saldırısının 80. Yılı Anıldı
Hiroşima'da yapılan anma etkinliklerinde, 80 yıl önceki atom bombası saldırısının etkileri hatırlanırken, katılımcılar Japon hükümetinin orduyu güçlendirme politikalarını eleştirdi.

HİROŞİMA, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlenen atom bombası saldırısının 80. yılı kentteki Barış Anıt Parkı'nda anılırken, Hiroşima Atom Bombası Kubbesi'nde bir araya gelen vatandaşlar hükümetin devam eden orduyu güçlendirme politikalarını eleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
