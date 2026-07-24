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Hint mürettebatın bulunduğu tankere İran kara sularında saldırıldığı açıklandı

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Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Hint mürettebatın bulunduğu Mozambik bayraklı LPG tankerinin, İran kara sularında saldırıya uğradığını duyurdu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Hint mürettebatın bulunduğu Mozambik bayraklı LPG tankerinin, İran kara sularında saldırıya uğradığını duyurdu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Mozambik bayraklı LPG tankeri "Dısha"nın, bugün erken saatlerde İran kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.

Tankerde bulunan 28 Hintli mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin ilgili makamlarla yakın teması sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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