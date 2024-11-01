Hindu Işık Festivali Diwali Sri Lanka ve Hindistan'da Coşkuyla Kutlandı

KOLOMBO/YENİ DELHİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Hindu ışık festivali Diwali, 31 Ekim'de Sri Lanka ve Hindistan'da kutlandı. Festivalde ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe ve bilginin cehalete karşı zaferini kutlamak amacıyla kandil ve fenerler yakılıp havai fişekler atıldı.

Diwali, evlere çeki düzen vermek, yeni kıyafetler satın almak ve partilerin, ziyafetlerin ve hediye alışverişinin tadını çıkarmak için bir fırsat olarak görülüyor. Bu yıl festival 31 Ekim'e denk geldi.