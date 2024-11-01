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Hindu Işık Festivali Diwali Sri Lanka ve Hindistan'da Coşkuyla Kutlandı

Hindu Işık Festivali Diwali Sri Lanka ve Hindistan'da Coşkuyla Kutlandı
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31 Ekim tarihinde Sri Lanka ve Hindistan'da kutlanan Diwali festivalinde, ışığın karanlığa zaferi için kandil ve havai fişekler yakıldı. Festival, yeni kıyafetler almak ve partiler düzenlemek için bir fırsat sunuyor.

KOLOMBO/YENİ DELHİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Hindu ışık festivali Diwali, 31 Ekim'de Sri Lanka ve Hindistan'da kutlandı. Festivalde ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe ve bilginin cehalete karşı zaferini kutlamak amacıyla kandil ve fenerler yakılıp havai fişekler atıldı.

Diwali, evlere çeki düzen vermek, yeni kıyafetler satın almak ve partilerin, ziyafetlerin ve hediye alışverişinin tadını çıkarmak için bir fırsat olarak görülüyor. Bu yıl festival 31 Ekim'e denk geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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