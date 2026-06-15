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Hindistan ve Slovakya, savunma alanında işbirliği konusunda anlaştı

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Hindistan ve Slovakya, savunma, yükseköğretim ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı. İki ülke arasında niyet beyanı ve mutabakat zabıtları imzalandı.

Hindistan ve Slovakya, savunma, yükseköğretim ve dijitalleşme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile başkent Bratislava'da bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke yetkilileri, savunma alanında işbirliği için niyet beyanının yanı sıra yükseköğretim, iş gücü hareketliliği ve dijitalleşme alanlarındaki işbirliğini kapsayan bir dizi mutabakat zaptı imzaladı.

Başbakan Fico, bugün, mevkidaşı Modi ile iki ülke arasındaki işbirliğini stratejik olarak nitelendirilebilecek bir düzeye yükseltme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fico, özellikle dijitalleşme ve yapay zeka kullanımındaki deneyim paylaşımına dikkati çekerek, Hindistan'ın bu alanlarda "küresel lider" haline geldiğini kaydetti.

İki ülkenin savunma sanayileri arasındaki işbirliğine de ilgi duyduğunu dile getiren Fico, bu alanda da önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu vurguladı.

Fico ayrıca, Slovakya ile Hindistan arasındaki ikili ticaretin son 5 yılda 5 kata kadar arttığı bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Modi ise savunma işbirliğinin, iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin ve stratejik yakınlaşmanın kanıtı olduğunu vurguladı.

Modi, "Bu önemli alanda niyet beyanı imzaladığımız için memnunum. Bu, her iki ülkenin savunma sanayi sektörleri arasında daha fazla işbirliği, ortak geliştirme ve ortak üretim için yeni ivme sağlayacaktır." diye konuştu.

Modi, Slovakya'yı ziyaret eden ilk Hint başbakan oldu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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