Hindistan ve Rusya dışişleri bakanları, BRICS toplantısı öncesi görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Rusya stratejik ortaklığı ve küresel konular ele alındı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Rus mevkidaşı Lavrov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Hindistan-Rusya stratejik ortaklığının, ticaret, yatırım, enerji ve iş gücü hareketliliği gibi alanlardaki işbirliğinin ele alındığını aktaran Jaishankar, küresel ve çok taraflı konuların da masaya yatırıldığını ifade etti.

Hindistan'ın ev sahipliğinde 14-15 Mayıs'ta BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın başkanlık edeceği toplantıda yetkililer, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
