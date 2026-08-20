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Hindistan ve Japonya'dan denizcilik güvenliği işbirliği anlaşması

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Hindistan ve Japonya, denizcilik güvenliğinde işbirliğini öngören bir anlaşma imzaladı. Anlaşma; bilgi paylaşımı, arama-kurtarma ve insani yardım konularını kapsıyor. İki ülke, küresel gerilimin arttığı dönemde bölgesel ve uluslararası güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmeleri paylaşmanın öneminde mutabık kaldı.

YENİ Hindistan ve Japonya denizcilik güvenliği alanında işbirliğini öngören bir anlaşma imzaladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Japon mevkidaşı Koizumi Şinciro'nun Yeni Delhi'de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

İki ülke arasında denizcilik güvenliğinde işbirliği anlaşması imzalandığı bildirilen açıklamada, bu anlaşmanın bilgi paylaşımı, arama ve kurtarma operasyonlarıyla insani yardım gibi konuları kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada, iki bakanın görüşmede, küresel gerilimin tırmandığı bir dönemde, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerin paylaşılmasının önemi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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