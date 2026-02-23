Hindistan ve Güney Kore'den, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına İran'ı terk etme tavsiyesi

Hindistan ve Güney Kore, İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Hindistan'ın, vatandaşlarına ticari uçuşlar da dahil olmak üzere, mevcut ulaşım araçlarıyla İran'ı terk etmeleri tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Daha önceki bir uyarıda, Hindistan vatandaşlarına, İran genelinde devam eden gösterilerin olduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiyesinin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "İran'da bulunan tüm Hindistan vatandaşlarından, pasaport ve kimlik kartları da dahil olmak üzere, seyahat ve göçmenlik belgelerini yanlarında bulundurmaları rica olunur." ifadesine yer verildi.

Güney Kore'den benzer adım

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin Tahran'a olası askeri saldırısı nedeniyle bölgede gerilimin artması üzerine Güney Kore vatandaşlarına "İran'ı terk etmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, "Güney Kore vatandaşlarına, uçuşlar mümkün olduğunda İran'ı terk etmelerini tavsiye ediyoruz." denildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun hızla kötüleşmesi halinde İran'a giden ve İran'dan kalkan özel uçuşların askıya alınabileceği kaydedildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşısı'nda esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde, ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, 2'si emniyet görevlisi, 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 6 Ocak itibarıyla gösterilerde, 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.