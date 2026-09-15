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Hindistan ve ABD, Hindistan'ın iki eyaletinde ortak askeri tatbikat başlattı

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Hindistan ve ABD'nin, Hindistan'ın iki ayrı eyaletinde 22. "Yudh Abhyas" ortak askeri tatbikatını başlattığı bildirildi.

Hindistan ve ABD'nin, Hindistan'ın iki ayrı eyaletinde 22. "Yudh Abhyas" ortak askeri tatbikatını başlattığı bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22. "Yudh Abhyas" Hindistan-ABD ortak askeri tatbikatı, Hindistan'ın Uttarakhand ve Rajasthan eyaletlerinde eş zamanlı başlatıldı.

Her iki ülkeden de 600 personelin katıldığı tatbikat, dağlık ve yarı dağlık arazide muharebe gruplarının konuşlandırılması için her iki ordunun ortak askeri kabiliyetini artırmayı amaçlıyor.

Tatbikatta gözetleme ve keşif için insansız hava araçları ve otonom sistemlerin kullanımı da yer alıyor.

Kaynak: AA
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