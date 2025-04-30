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Pakistan'ın ardından Hindistan da hava sahasını kapattı

Pakistan'ın ardından Hindistan da hava sahasını kapattı
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Hindistan idaresindeki Cammu ve Keşmir bölgesinde 26 turistin öldüğü silahlı terör saldırısının ardından Pakistan ile Hindistan arasında yükselen gerilim yeni bir boyuta taşındı. Savaşın eşiğine gelen iki ülke hava sahalarını karşılıklı olarak kapattı.

Hindistan idaresindeki Cammu ve Keşmir eyaletinin Pahalgam bölgesinde 26 turistin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında başlayan gerilim yükseliyor.

HİNDİSTAN, HAVA SAHASINI PAKİSTAN'A AİT UÇUŞLARA KAPATTI

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı. NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve bugünden itibaren 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Pakistan'ın ardından Hindistan da hava sahasını kapattı

İLK ADIM PAKİSTAN'DAN GELDİ

Öte yandan Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıklamıştı.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu ve Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan'ın ardından Hindistan da hava sahasını kapattı

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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