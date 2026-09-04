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Uttar Pradeş'te sel: 17 bin 500 kişi tahliye edildi

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 26 bölgeyi etkileyen sel felaketi nedeniyle 17 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 26 bölgeyi etkileyen sel felaketi nedeniyle 17 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Uttar Pradeş eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, sellerdeki bilanço paylaşıldı.

Sellerden 26 bölgenin etkilendiğine işaret edilen açıklamada 17 bin 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Sellerde henüz can kaybı olmadığı da aktarıldı.

Kaynak: AA
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