Hindistan'ın PSLV-C62 misyonu roketindeki anormallik nedeniyle başarısız oldu

Hindistan Uzay Araştırma Ajansının (ISRO), "PSLV-C62" misyonu, üçüncü aşamada karşılaşılan anormallik nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Sriharikota Adası'ndan yerel saatle 10.17'de yaklaşık 260 ton ağırlığındaki PSLV-DL roketi fırlatıldı.

Roketin ilk iki aşaması ve ayrılma süreci planlandığı şekilde tamamlandı. Ancak üçüncü aşamada roketin görev kontrol merkeziyle bağlantısı kesildi ve yörüngeye yerleştirme sağlanamadı.

PSLV-C62 misyonu kapsamında toplam 16 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi hedeflendiyordu, görevin başarısız olmasıyla bu uyduların tamamı kaybedildi.

ISRO, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PSLV-C62 misyonu, PS3 aşamasının son bölümünde bir anormallikle karşılaştı. Olayla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.