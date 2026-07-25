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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA
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