Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde can kaybı 75'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Yağışların sürdüğü 7 bölgede 332 bini aşkın kişinin sellerden etkilendiği belirtilen açıklamada, 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı bilgisine yer verildi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen ailelere yönelik tazminatı da içeren kapsamlı yardım paketi hazırladıklarını ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA