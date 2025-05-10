Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Hindistan'ın Füze Saldırılarına Pakistan'dan Yanıt Hazırlığı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan hükümeti, Hindistan ordusunun askeri üslere yönelik füze saldırılarını duyurdu. Tansiyonun yükseldiği bölgede, Pakistan hava savunma sistemi saldırıları önlediğini açıkladı ve Hindistan'ı olası bir karşılık için hazırlıklı olmaya çağırdı.

- Hindistan Pakistan'daki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdi

Pakistan hükümeti: "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır"

İSLAMABAD - Pakistan hükümeti, Hindistan ordusunun ülkedeki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzelerin Pakistan'ın hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtilen açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" denildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlik kapsamlı bir savaş endişelerini artırırken, bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Hindistan ordusunun Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Noor Khan Hava Üssü, Shorkot Hava Üssü ve Murid Hava Üssü'nün de aralarında bulunduğu önemli askeri tesislere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. "Pakistan'ın hava savunma sistemi bu düşmanca saldırıları başarıyla önledi ve zamanında etkisiz hale getirdi" denilen açıklamada, "Saldırılar nedeniyle herhangi bir zayiat ya da maddi kayıp yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi ve ülkenin ulusal güvenliğini savunmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" denildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, önlenemeyen bazı Hindistan füzelerinin askeri tesislere isabet ettiği iddia edildi. Saldırılara ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.