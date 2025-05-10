Hindistan ile Artan Gerilim Nedeniyle Pakistan'da Öğrenciler İçin Tatbikat Düzenlendi
KARAÇİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan askeri gerilim sürerken, Pakistanlı öğrenciler, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de temsili bir tatbikata katıldı, 9 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
KARAÇİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan askeri gerilim sürerken, Pakistanlı öğrenciler, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de temsili bir tatbikata katıldı, 9 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel