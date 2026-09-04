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Hindistan, görüntüleme uydusunu jeosenkron yörüngeye yerleştirdi

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Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), görüntüleme uydusu taşıyan bir roketi başarıyla fırlattığını ve uyduyu jeosenkron yörüngeye yerleştirdiğini bildirdi.

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), görüntüleme uydusu taşıyan bir roketi başarıyla fırlattığını ve uyduyu jeosenkron yörüngeye yerleştirdiğini bildirdi.

ISRO'dan yapılan açıklamada, "GSLV-F17" misyonu kapsamında "EOS-05" tipi jeosenkron görüntüleme uydusunun Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görev başarılı. GSLV-F17 misyonu, EOS-05'i hedeflenen yörüngeye yerleştirerek görevini başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle "Hindistan'ın jeosenkron yörüngedeki ilk görüntüleme uydusu" görevine başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, açıklamasında "ISRO'nun bir diğer olağanüstü başarısı ve ulusumuz için gurur verici bir an." ifadelerine yer verdi.

Modi, ISRO ve Hint endüstrisi arasındaki ortaklığın giderek büyüdüğünü ve bunun Hindistan'ın uzay ekosistemindeki kapasitesini genişlettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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