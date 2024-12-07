Bir ülke daha vatandaşlarını acil koduyla uyardı: Suriye'yi terk edin
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı ve halihazırda ülkede bulunanların eğildiği durum hakkında bilgi verdi. Suriye'deki çatışmaların artması nedeniyle, Hindistan halkının en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri önerildi.
YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Suriye'ye seyahate ilişkin açıklama yapıldı.
Hindistan vatandaşlarının Suriye'ye seyahat etmemesi uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda ülkede bulunan kişiler için de Büyükelçilikle temasta kalınmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Hindistan vatandaşlarına en erken ticari uçuşla ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
MUHALİFLER ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
STRATEJİK KENTLER TEK TEK EL DEĞİŞTİRİYOR
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti.
Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.