Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e yanıt

Erdoğan'dan Özel'in kulesine sert tepki

 Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi
Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti

Bir ülke daha vatandaşlarını acil koduyla uyardı: Suriye'yi terk edin

Bir ülke daha vatandaşlarını acil koduyla uyardı: Suriye'yi terk edin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı ve halihazırda ülkede bulunanların eğildiği durum hakkında bilgi verdi. Suriye'deki çatışmaların artması nedeniyle, Hindistan halkının en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri önerildi.

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Suriye'ye seyahate ilişkin açıklama yapıldı.
Hindistan vatandaşlarının Suriye'ye seyahat etmemesi uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda ülkede bulunan kişiler için de Büyükelçilikle temasta kalınmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Hindistan vatandaşlarına en erken ticari uçuşla ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

MUHALİFLER ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

STRATEJİK KENTLER TEK TEK EL DEĞİŞTİRİYOR

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
img

Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
img

Bankada parası olanlar dikkat! Sınır değişti
img

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

hintli nin ne işi var suruyede?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.