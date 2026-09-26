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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar BM'de Körfez gerilimi için itidal çağrısı yaptı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, BM Genel Kurulu'nda Körfez'deki gerilimden endişe duyduklarını belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı. Jaishankar, ticari gemilerin ve denizcilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Körfez bölgesinde yaşanan gerilimden endişe duyduklarını belirterek, taraflara itidalli davranma çağrısında bulundu.

Jaishankar, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Küreselleşen dünyada savaşların etkilerinin daha fazla hissedildiğini belirten Jaishankar, Körfez'deki çatışmaların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini söyledi.

Jaishankar, bölgede yaşanan gerilimden endişe duyduklarını dile getirerek, taraflara itidalli davranmaları, gerilimi düşürmeleri ve sivilleri korumaları çağrısı yaptı.

Ticari gemilerin ve denizcilerin hedef alınmasının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Jaishankar, uluslararası sularda enerji ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Jaishankar, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ve Hindistan'ın Filistin halkına yönelik insani yardım çalışmalarını desteklediğini ifade etti.

Jaishankar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da endişe duyduklarını dile getirerek, ülkesinin barışın sağlanmasına yönelik girişimleri desteklediğini ve gıda ile enerji güvenliği konusunda katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın son zamanlarda küresel tartışmaların merkezinde yer aldığını ifade eden Jaishankar, bu teknolojinin ekonomik kalkınma ve toplumsal sorunların çözümünde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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