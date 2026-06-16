Haberler

Hindistan, sınav sorularının sızdırılması riskini gerekçe göstererek Telegram'ı geçici olarak kısıtladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan yönetimi, 21 Haziran'da tekrarlanacak ulusal tıp sınavı öncesi soruların sızdırılma riskine karşı Telegram'a geçici erişim kısıtlaması getirdi. Mayıs ayındaki sınavın iptaline yol açan sızıntı iddialarıyla ilgili onlarca kişi gözaltına alındı.

Hindistan yönetimi, 21 Haziran'da düzenlenecek ulusal tıp sınavı öncesi sınav sorularının sızdırılma riski taşıdığı gerekçesiyle, sosyal medya platformu Telegram'a geçici kısıtlama getirdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrar düzenlenecek tıp fakültesi giriş sınavı öncesi önemli bir karara imza atıldı.

Hindistan yönetimi, sınav sorularının sızdırılabileceği ve kopyaya olanak tanıyabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a erişim kısıtlaması getirdi.

Sınavı düzenleyecek Ulusal Sınav Ajansı, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan, internet kullanıcıları ve insan hakları savunucuları, sınavlardaki yolsuzluklarla ilgili daha büyük problemler olduğunu belirterek, söz konusu adımı "geçici çözüm" olarak nitelendirdi.

Konuya ilişkin Telegram'dan henüz bir açıklama gelmedi.

İlki 3 Mayıs'ta 5 binden fazla merkezde yapılan sınava 2,28 milyon aday katılmıştı. Sınavın iptal olmasına yol açan sızıntı iddialarına ilişkin onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Olay yaratan paylaşım: Hacıosmanoğlu, Terim'i TFF başkanı yaptı
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Önce iltifat etti, sonra vurdu! Bütün bunları yapan bir çocuk
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu

Ece İrtem'le ilgili vahim iddia! Avukatından açıklama geldi
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu