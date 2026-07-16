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Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi talimatı verdi

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Hindistan, ABD-İran gerilimi nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi talimatı verdi. Karar, bölgedeki güvenlik risklerine ve son saldırılarda bir Hint denizcinin hayatını kaybetmesine dayanıyor.

Hindistan'ın, ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'nda artırdığı güvenlik riskleri nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar bu güzergahı kullanacak gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi talimatı verdiği bildirildi.

Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, gemi sahipleri, gemi işletmecileri ve belgelendirme kuruluşlarına, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve çevresindeki sularda güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısı yapılan açıklamada, konuyla ilgili uyarıların sürekli takip edilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, acil durumların yetkili birimlere derhal bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, 14 Temmuz'da Umman kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait 2 tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırı sonucu "Mombasa" adlı tankerdeki Hindistan uyruklu bir denizcinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 8 personelin yaralandığı kaydedilmişti.

Öte yandan, Umman açıklarındaki bir yük gemisine düzenlenen saldırının ardından kaybolan Hindistan uyruklu bir kişinin de hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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