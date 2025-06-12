Hindistan'daki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 294'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan polisi, Ahmedabad'dan Londra'ya sefer yapan uçağın, kalkıştan hemen sonra yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 294'e ulaştığını açıkladı. Kazada 50'den fazla yaralı olduğu bildirildi.

- Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 290'ı aştı

Hindistan polisi: "Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti"

YENİ DELHİ - Hindistan polisi, Ahmedabad şehrinden havalandıktan kısa süre sonra yerleşim yerine düşen uçak kazasında yaklaşık 294 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad- Londra seferini gerçekleştiren 242 yolcu taşıyan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra tıp öğrencilerinin kaldığı üniversite hosteline düştüğü kazada can kaybı arttı. Ahmedabad şehrindeki yetkililer, kazada can kaybının 290'ı aştığını, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdürüldüğünü açıkladı.

Hindistanlı polis yetkilisi Vidhi Chaudhary, yaptığı basın açıklamasında, "Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içinde uçağın düştüğü binada kalan öğrenciler de bulunuyor" dedi.

Günün erken saatlerinde ise Hindistan Tıp Derneği Tıp Öğrencileri Ağı'ndan Swapnil Bhalodia yaptığı açıklamada, en az 3 öğrencinin kazada hayatını kaybettiğini ve 30 öğrencinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal

Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış: Saldırı olasılığı güçlü ihtimal
Hindistan'da düşen uçağın enkazında bilanço ağırlaşıyor! 290'dan fazla cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazında bilanço ağırlaşıyor
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Dünyanın konuştuğu kazadan yeni görüntü! Saniyeler içinde olmuş
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı

Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız yazardan Gazze çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.