Hindistan'da Uçak Kazası: 8 Ölü

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Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Air India'nın Londra'ya giden uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü ve 242 yolcudan 241'i hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde dün meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre uçağın düştüğü bölgede bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Ahmedabad'dan kıdemli bir sağlık yetkilisi, dün meydana gelen uçak kazasındaki ölü sayısı hakkında açıklama yaptı.

Yetkili, ilk belirlemelere göre kaza sırasında uçakta bulunmayan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu kişilerden 4'ünün, kazanın meydana geldiği yerin yakınlarındaki bir binada yaşayan öğrenciler olduğunu söyleyen yetkili, diğer 4 kişinin de binadaki başka öğrencilerin yakınları olduğunu belirtti.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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