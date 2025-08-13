Hindistan'da Trafik Kazasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Racashtan eyaletinde meydana gelen kazada 7 çocuk ve 4 kadın hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yüksek hızla ilerleyen bir aracın park halindeki taşıta çarpması olarak belirlendi.

NEW DELHİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında 7'si çocuk, 4'ü kadın olmak üzere en az 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, yüksek hızla ilerleyen özel bir aracın yol kenarında park halindeki ağır bir taşıta arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza anında araçta 31 kişi bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı

ABD'de tuhaf işler oluyor! Trump emri verdi, sokaktan ilk kare geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.