Hindistan'da bir binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentinde bulunan bir ticaret merkezindeki binada çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Lucknow'da, üst katlarında dershane ile eğitim merkezi, alt katlarında evcil hayvan mağazası ve veteriner kliniği bulunan binada yangın çıktı.

Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre, çoğunluğu öğrenci 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alevlerden kaçmak isteyen bazı kişilerin 1. kattaki pencerelerden atladığını ifade eden yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yetkililer, yoğun duman nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü belirterek, itfaiye ekiplerinin binanın arka duvarını kırarak içeriye girdiğini kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.