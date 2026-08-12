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Mumbai'de Heyelan: 6 Ölü, 4 Yaralı

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Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Yetkililer, heyelanda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA
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