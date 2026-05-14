Haberler

Hindistan'da Kötü Hava Koşulları Nedeniyle En Az 80 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Kötü Hava Koşulları Nedeniyle En Az 80 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu ile birlikte meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde yaralı var. Hükümet, afet bölgesine yardım gönderileceğini açıkladı.

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde, Uttar Pradeş eyaleti başta olmak üzere son 24 saatte etkili olan kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolunun eşlik ettiği şiddetli yağışlar nedeniyle 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Hükümet yetkilileri perşembe günü yaptığı açıklamada, Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde büyük çaplı hayvan ölümleri ve maddi hasarın bildirildiğini de belirtti. Binlerce ağaç kökünden sökülürken, çok sayıda duvarın yıkıldığı bildirildi.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, tüm bölgelerdeki yardım yetkililerine afet mağdurlarına mümkün olan her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatının verildiğini söyledi.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Prayagraj'da 20'ye yakın can kaybı yaşandı.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi

Özkan Yalım için kritik adım! İtiraflar gelince hemen değiştirildi
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Oda başkanının ölümüne neden olan operasyonla ilgili yeni gelişme
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP'li vekilden çok konuşulacak çıkış: Bu oyuna bir daha gelmeyelim