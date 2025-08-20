Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde ani bastıran şiddetli yağışlar sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Yağışlar, Mumbai'nin doğusundaki Nanded ilçesini etkiledi.
YENİ DELHİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde ani bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 kişi yaşamını yitirdi.
Salı günü aniden başlayan sağanak yağış, eyaletin başkenti Mumbai'nin yaklaşık 673 kilometre doğusundaki Nanded ilçesinde bulunan Mukhed bölgesini vurdu.
Eyaletin Konkan bölgesinde aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel