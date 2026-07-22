Albüm: Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel: 11 Ölü
Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, 362 binden fazla kişi etkilendi, 794 köy sular altında kaldı ve 19 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.
YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde salı günü itibarıyla 11 kişi hayatını kaybetti.
Selden 362.000'den fazla kişi etkilenirken, 794 köy sular altında kaldı ve 19.099 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: Xinhua